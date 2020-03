Kot poročajo mediji, je največ snega zapadlo na severozahodu Slovenije; 15 centimetrov v Ratečah, 10 centimetrov na Voglu in v Bohinju, nekaj manj na Vojskem, sneg so dočakali na širšem območju Kranjske Gore, Mojstrane, Bleda, tudi v Logatcu in Vrhniki.

Tudi policisti opozarjajo na ustrezno opremo, prilagojeno hitrost vožnje in ustrezno varnostno razdaljo. Kdor nima zimske opreme, naj ne bo udeležen v prometu, so pozvali na policiji.

Zimske razmere so na cestah Godovič-Črni Vrh-Col in Spodnja Idrija-Godovič, kjer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike. Na cestah čez prelaze Predel, Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski vrh je obvezna uporaba verig. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet.

Odsvetovan obisk visokogorja, preseneti vas lahko plaz

Od začetka tedna se snežna odeja v gorah postopno kopiči. V Julijskih Alpah je nad višino 1600 metrov že med 50 in 100 centimetrov snega. V vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp, vzhodnih Karavankah in na Pohorju pa je snega precej manj, večinoma od pet do 30 centimetrov. Nevarnost snežnih plazov je trenutno nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov znatna, 3. stopnje. Nižje, kjer je še dovolj novega snega, pa je zmerna, 2. stopnje, izhaja iz spletne strani agencije za okolje. V visokogorju zahodnih Julijskih Alp se bo danes povečala na četrto od petih stopenj, torej bo nevarnost snežnih plazov velika.

»Sneg je rahel in mehak ter nad okoli 1700 metrov suh. Nižje je sprva padal moker sneg, čez dan pa je ob ohladitvi zapadlo nekaj centimetrov suhega snega. Snežna odeja je deloma pomrznila, veliko je zametov, nastale so nove opasti. Vetru izpostavljeni grebeni so močno spihani, predvsem tam je sneg trd in poledenel,« je razmere opisal strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor gorskega reševanja Matjaž Šerkezi.

Nevarna so predvsem mesta z napihanim novim snegom, ki so predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov ter sedel. Na strmejših pobočjih se lahko že ob manjši obremenitvi sprožijo manjši plazovi nesprijetega snega. Kakšen plaz se lahko s strmejših pobočij sproži tudi spontano. Na izrazito prisojnih legah pod nadmorsko višino 1700 metrov niso izključeni tudi posamezni spontani plazovi mokrega snega. Na vetru izpostavljenih legah, kjer je novi sneg spihan do stare podlage, pa obstaja nevarnost zdrsov. »Vsem, ki želijo ta konec tedna obiskati visokogorje, svetujemo, da spremenijo svoje želje in obiščejo nižje ležeče predele, kjer ni oziroma je manj snega. Tretja stopnja po evropski petstopenjski lestvici namreč za neizkušenega posameznika predstavlja veliko tveganje, da ga bo presenetil plaz ali pa bo sprožil kložo, ki kot past čaka na svojo žrtev. Klože je namreč težje predvideti in zaznati. Gre za napihan, trd in zbit sneg, ki popusti že ob manjši obremenitvi. Če se znajdemo na takšni ploskvi, se obisk visokogorja običajno konča s hudimi poškodbami,« je opozoril Šerkezi. Odsvetujejo tudi turno smučanje.