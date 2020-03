Sodnica Rebecca Holt je ukazala izgon, ker je Berger služil nacistični Nemčiji kot oborožen paznik zapornikov v koncentracijskem taborišču. Sodno zaslišanje je trajalo dva dni, Berger pa je priznal, da je ujetnikom preprečil pobeg.

Marca 1945 so se taborišču približale zavezniške sile, Berger pa je pomagal preseliti ujetnike v glavno taborišče kompleksa Neuengamme, pod katerega je spadal Meppen. Selitev je trajala dva tedna, pri čemer je umrlo 70 zapornikov.

Tožilec Brian Benczkowski je dejal, da je bil Berger del zatiralskega stroja SS, ki je držal zapornike v grozljivih pogojih.

ZDA so nazadnje avgusta 2018 izgnale takrat 95-letnega nekdanjega paznika v taborišču Jakiwa Palija, ki je živel v New Yorku od leta 1949. Berger, ki se je priselil v ZDA preko Kanade, je najverjetneje zadnji nekdanji nacist, ki ga je doletela podobna usoda. Ni več veliko živih.

V izjavi za Washington Post je Berger dejal, da je to po 75 letih življenja v ZDA smešno in ne more verjeti, da se to lahko dogaja, da ga preganjajo z njegovega doma. Dejal je, da so mu ukazali, da mora delati v taborišču, kjer je bil le kratek čas in ni nosil orožja.

Berger se bo na odločitev sodnice najverjetneje pritožil, kar lahko izgon zavleče za nekaj let. Ujeli so ga v okviru preiskave posebne preiskovalne enote znotraj zveznega pravosodnega ministrstva, ki so jo ustanovili leta 1979 z namenom iskanja nacistov v ZDA. Urad za posebne preiskave je do danes našel in pomagal izgnati 67 nekdanjih nacistov.