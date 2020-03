»Prejeli smo poročilo, da mož in dva odrasla sinova ženski niso dovolili iz kopalnice, potem ko jim je rekla, da se je morda okužila s koronavirusom,« so navedli na litovski policiji. Policisti so prispeli na kraj dogodka, kjer pa ni bilo videti znakov nasilja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Litvi so doslej potrdili zgolj en primer okužbe z virusom. Gre za 39-letnika, ki se je vrnil iz italijanske Verone.