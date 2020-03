Dvanajst krogov pred koncem prve slovenske nogometne lige je razburljivo tako v boju za prvaka kot za obstanek. Vodilno Olimpijo in četrti Aluminij loči pet točk, po skromnem remiju z Rudarjem pa si je Mura privoščila občutnejši zaostanek devetih točk za prvim mestom. Znova se lahko približa v nedeljo, ko bo gostovala v Stožicah.

Po prvi spomladanski zmagi v Kidričevem si je najbolj oddahnila Olimpija, ki je izkoristila spodrsljaj Maribora v Celju in bo znova narekovala ritem za prvaka. Vijoličasti so v knežjem mestu tako razočarali z igro, da je moral še trener Darko Milanič spregovoriti o sterilnosti moštva. Celjani navdušujejo z napadalnim in kombinatornim slogom igre, zato spomladi poleg Brava še niso doživeli poraza. Ljubljančani so poživili ligo z mladimi slovenskimi nogometaši, ki hitro napredujejo. Tekmovalno usmerjeno moštvo s klopi uspešno vodi obetavni trener novega vala Dejan Grabić. Čeprav je Bravo že pet tekem brez poraza, se mu ne uspe odlepiti od neposrednih konkurentov za obstanek, ki prav tako redno zbirajo točke. Šesti Triglav po včerajšnjem porazu v Sežani (1:3) in deveti Bravo ločita zgolj dve točki. Vmes so Tabor in Domžale, ki spomladi pišejo različni zgodbi. Sežance je dvignil nekdanji svetovni prvak Mauro Camoranesi, Domžale pa ostajajo v začaranem krogu že od začetka sezone, zato se bodo morali ob Kamniški Bistrici potruditi, da se izognejo kvalifikacijam za obstanek v prvi ligi. Vsak dan bližje nazadovanju v drugo lige je Rudar, ki še vedno čaka na premierno zmago.

Koper in Gorica po napredovanje Zimskega premora je naposled konec za drugoligaše, ki jih do zaključka tekmovanja čaka trinajst krogov. Koper in Gorica sta osrednja kandidata za naslov prvaka in selitev v prvo ligo. Koper je del priprav opravil v Turčiji in okrepil igralski kader – iz Krškega je prišel prvi strelec lige Lovre Čirjak, novi vratar je Ivan Vargić, nekdanji hrvaški reprezentant in prvak z Rijeko. Gorica bo spomladi pogrešala Žigo Lipuščka, ki se je preselil v Latvijo. Blizu vodilnemu dvojcu so Radomlje, ki jih kmalu čaka polfinale pokala z Nafto. Lendavčane je prevzel Dejan Dončić, moštvo pa ima močan madžarski pridih. Velike spremembe je doživela Drava, ki so jo prevzeli italijanski investitorji in poskrbeli za zamenjavo trenerja. Odšel je Muamer Vugdalić, prišel pa Viktor Trenevski. Dobljane bo odslej vodil Dejan Djuranović, zadnjeuvrščeni Dravograd pa je na položaju predsednika kluba prevzel Marko Šuler. V vlogi svetovalca je Marijan Pušnik.