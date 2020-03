Michel Barnier je bil, vsaj v Bruslju, kjer so potekala pogajanja, tudi edini, ki je ocenil prvi krog. Vodja britanskih pogajalcev David Frost, ki je glavni svetovalec premierja Borisa Johnsona za Evropo, si najbrž na tiskovni konferenci ni želel podoživljati izkušenj predhodnikov iz časov brexitskih pogajanj, ob katerih je Barnier lahko vljudno ponavljal, da Britanci ne vedo, kaj bi radi. Čeprav naj bi zdaj, ko gre za pobrexitske trgovinske odnose, vedeli, kaj hočejo (obe strani sta objavili, kaj hočeta), je bil Barnier na tiskovni konferenci sam.

Končala se je z umestnim vprašanjem o tem, ali bo novi koronavirus vplival na pogajanja, na katerih sodeluje veliko ljudi. Po sto predstavnikov EU in Britanije, skupaj dvesto ljudi.

»EU bo ukrepala, da bo zaščitila ljudi,« je dejal Barnier in povedal, da je to nekaj, kar ga osebno zanima. Pred leti je namreč napisal knjigo o globalnih virusnih tveganjih. S tiskovne konference pa so si britanski pogajalci najbolj zapomnili njegove besede: »Če je Britanija resna glede ohranitve visokih standardov, zakaj se potem noče obvezati, da jih bo imela.« Ocenil je, da obstajajo »resne razlike«, ki jih bo težko razrešiti, vendar tudi, da je »sporazum, ki bo dober za obe strani, še vedno mogoč«.

Barnier je dejal, da se razhajajo glede pravil o konkurenčnosti, policijskem sodelovanju in o tem, kako bi dogovore nadzirali oziroma uveljavljali. EU naj bi Britaniji verjela na besedo, da bo spoštovala pravila igre EU o subvencijah, konkurenci, varovanju okolja in socialnem varstvu. EU pa hoče, da je vse to del sporazuma. Prav tako ribolov. Britanske predloge o ribolovu, po katerih naj bi se sproti dogovarjali vsako leto, je Barnier ocenil kot nepraktične.