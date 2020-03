Januarja so se pod himalajske gore zgrnili največji mojstri zimskega osvajanja velikih sten. Po tednih slabega vremena, snežnih viharjev, nizkih temperatur in orkanskih vetrov so v nedeljo končali še zadnji osvajalci Everesta. Neuspešno, tako kot odprave na osemtisočakih K2, Broad Peak in Gašerbrum.

Najvztrajnejši je bil mladi Nemec Jost Kobusch, ki si je izbral ambiciozen cilj: prvenstveni zimski vzpon na Everest po zahodnem grebenu. Končal je daleč od vrha, uspelo mu je priti do višine 7400 metrov. Španski alpinist Alex Txikon se je že tretjo zimo lotil vzpona na Everest po normalni smeri in brez pomoči dodatnega kisika. Januarja se je član njegove odprave poškodoval pri padcu v ledeniško razpoko, nekaj tednov pozneje je drugi zbolel za višinsko boleznijo. Tudi po združitvi z odpravo štirih šerp, ki je konec februarja poskušala izvesti vzpon na Everest zgolj v nekaj dneh, pa je Txikon ostal precej daleč od vrha.

Prekaljeni avanturist Denis Urubko je poskušal splezati na Broad Peak, spogledoval se je celo s poskusom vzpona na drugo najvišjo goro na svetu K2. Odnehal je že po neuspehu na Broad Peaku. Zelo hitro je odnehala tudi odprava šerpe Mingme Gyaljeja, v njej je bil tudi slovenski gornik Tomaž Rotar, in morala priznati, da ostaja K2 še naprej edini pozimi neosvojeni osemtisočak. Srečo v nesreči je imel tudi Simone Moro, alpinist s štirimi prvenstvenimi zimskimi vzponi na osemtisočake, ki je s soplezalko Tamaro Lunger napadel Gašerbrum I. Po padcu v ledeniško razpoko ga je soplezalka komaj rešila in odprave je bilo konec. Tako je letošnji edini uspešni zimski vzpon v Himalaji uspel Txikonu z osvojitvijo šesttisočaka Ama Dablam, na katerega je splezal med aklimatizacijo za Everest.

Že 1. aprila se v Himalaji začne spomladanska plezalna sezona, najprimernejši čas v letu za osvojitev Everesta in drugih osemtisočakov. Vse pa kaže, da nevarnosti v letošnji pomladi v Himalaji ne bodo povzročali le plazovi in višinska bolezen. Nepal je v začetku tedna, da bi omejil širitev smrtonosne epidemije koronavirusa, začasno ukinil izdajo vizumov na svojih mejah za obiskovalce iz petih držav z največjo pogostostjo virusa, Kitajske, Južne Koreje, Japonske, Italije in Irana. Ukrep začne veljati 10. marca, pohodniki in plezalci pa lahko še vedno pridobijo vizume na nepalskih predstavništvih v tujini, če predložijo sveže zdravstveno spričevalo. Ta ukrep bo v Nepal zagotovo okrnil letošnjo turistično sezono, v kateri želijo imeti dva milijona obiskovalcev, še posebej ker so Kitajci za Indijci drugi najštevilnejši gosti: lani so jih našteli 170.000.

V Nepalu so doslej zabeležili le en primer okužbe s koronavirusom, vendar se bojijo, da virusu ne bodo ubežali, saj imata državi poleg skupne meje tudi intenzivno gospodarsko izmenjavo. Hkrati tudi komercialne odpravarske agencije (tako zahodne kot nepalske) poročajo o veliko manjšem številu prijavljenih gornikov, ki se bodo udeležili trekinga ali odprave na himalajske gore. Za obisk Tibeta na Kitajskem za zdaj niso uvedli nobenih omejitev in agencije še vedno ponujajo plezalske aranžmaje za vzpone na osemtisočake Čo Oju, Šišapangma in severno stran Everesta. Več letalskih prevoznikov pa je že omejilo oziroma prekinilo polete na kitajska letališča, s katerih zahodni operaterji prepeljejo kliente v v Tibet.