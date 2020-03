#foto Ni čisto vsak za policista, kajne?

Policijsko delo ne vključuje samo lova na prehitre, opite voznike in pisanja kazni, zato morajo mladi, ki bi se radi pridružili njihovim vrstam, na višji šoli v Tacnu opraviti več preizkusov in usposabljanj. Med drugim preizkus telesnih zmogljivosti, usvojiti morajo znanje o ugotavljanju identitete žrtve in osumljenca kaznivega dejanja, znati pa morajo tudi ravnati s poligrafom in ustvarjati fotorobota. Večino smo včeraj preizkusili na lastni koži.