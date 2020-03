»Delaj to, kar imaš rad, in to počni s strastjo,« rad poudari Viktor Brajak, operativni direktor in solastnik podjetja Medius. Usmerjeni so v razvoj kompleksnih poslovnih računalniških sistemov in po meri narejene programske opreme. Kot malo podjetje svoj potencial vidijo v agilnosti dela in posledično hitrejšem inoviranju. »Velik poudarek namenjamo raziskavam ter razvoju najsodobnejših tehnologij, kot sta strojno učenje in umetna inteligenca.« Kakovost izdelka je njihov primarni cilj, četudi na račun dobička. »Ves dobiček investiramo v razvoj novih tehnologij in metodologij. Naš najboljši 'izdelek' je lastna metodologija, s katero dosežemo izvrstnost, agilnost in posledično stoodstotno zadovoljstvo naših strank,« pojasni Brajak. Podjetje se lahko pohvali s številnimi nagradami – lani so se denimo razveselili bronastega priznanja za inovacije, ki jim ga je podelila GZS za projekt Pythia. Projekt je z implementacijo principov strojnega učenja bistveno izboljšal proces pretoka informacij v javni upravi.

Zaposlujejo tiste, ki kažejo strast Medius sestavlja 21 zaposlenih, povprečna starost je okrog 30 let. V zadnjih dveh letih so zaposlili devet sodelavcev z univerzitetno izobrazbo, od tega pet mladih, ki so pred tem pri njih opravljali študentsko delo. Zaposlovali bodo tudi v prihodnje. »Iskali bomo programerje, ki jih veseli programiranje v sistemu java in so željni učenja ter srečevanja z novimi izzivi,« pravi Brajak. Pri zaposlovanju se osredotočajo na mlade programerje, za katere ocenijo, da kažejo strast do IT-razvoja in pridobivanja novih znanj, pri čemer so izkušnje sekundarnega pomena. Z mentorsko pomočjo jih uvedejo v njihov način dela in jim dajo tako priložnost, da pridobijo potrebne izkušnje na trgu dela v uveljavljenem podjetju, kot je Medius. »Podpiramo dogodke, kot so hackathoni in druga programerska tekmovanja, na katerih mladi programerji rešujejo aktualne tehnološke izzive. S tem vlagamo v prihodnost panoge, obenem pa gradimo na naši prepoznavnosti.«