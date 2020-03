Nova koalicija predlaga, da se v odboru za infrastrukturo, okolje in prostor ter v odboru za obrambo poslanski skupini NSi namesto enega zasedala tri mesta.

Dodatna mesta v odborih bi pripadla tudi poslanski skupini SMC. V odboru za pravosodje bi namesto enega zasedli tri mesta, v odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino pa štiri mesta namesto dveh.

V odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bi glede na predlog poslancem SDS namesto petih pripadlo šest mest, DeSUS pa namesto enega dve mesti. Ti dve poslanski skupini bi več poslancev dobili tudi v odboru za zdravstvu, in sicer SDS šest namesto pet, DeSUS pa dva namesto enega.

Šest namesto zdaj štirih mest bi poslanski skupini SDS pripadlo še v odborih za zunanjo politiko in kulturo.

Vatovec: Koalicija si zagotavlja večino za zaslišanja ministrskih kandidatov

Po besedah vodje poslanske skupine Levice Mateja T. Vatovca bi si nova koalicija s tem zagotovila večino za prihajajoča zaslišanja kandidatov za ministre. »To bo porušilo vsa razmerja, ki so bila narejena na podlagi volilnega rezultata zastopanosti v državnem zboru. Jasno kaže na to, kakšen bo odnos nove koalicije do nove opozicije,« je bil kritičen Vatovec.

Zaradi nove koalicijske večine se bodo karte premešale tudi pri vodenju in sodelovanju v parlamentarnih komisijah. Vodilne funkcije in večina članov v komisijah za nadzor javnih financ ter nadzor obveščevalnih in varnostnih služb namreč pripadajo poslancem opozicijskih poslanskih skupin.

Vodenje komisije za nadzor javnih financ in okrepljeno članstvo komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) zanima LMŠ, je že v sredo povedal vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović.

O članstvu v Knovsu se v SAB po besedah vodje poslanske skupine Maše Kociper še niso pogovarjali, so pa člana v tej parlamentarni komisiji napovedali v Levici, ki v Knovsu v vladi Marjana Šarca ni sodelovala.