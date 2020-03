Vprašanje se nanaša na nedavno poročanje slovenskega spletnega portala necenzurirano.si, da je madžarski politični vrh v zadnjih letih prek ene od slovenskih bank in pomagačev v Sloveniji vodil obsežno mednarodno politično-obveščevalno-medijsko operacijo v Severni Makedoniji. Njen cilj je po navedbah portala rušenje tamkajšnje vlade in dogovora, ki bi to državo pripeljal v zvezo Nato. V operaciji imajo ključno vlogo madžarski lastniki medijev iz kroga SDS, ki so jih v tem času financirala podjetja iz najožjega kroga madžarskega premierja Viktorja Orbana.

V uredništvu necenzurirano.si so pridobili dokumente, podatke in informacije iz več držav, ki dokazujejo, da so najmanj tri podjetja, tesno povezana z madžarsko vladajočo stranko Fidesz, v eni od faz operacije od avgusta 2018 v Slovenijo skupaj nakazala najmanj štiri milijone evrov. Od tega je 1,5 milijona evrov nakazil iz madžarskih virov ostalo v Sloveniji, na računih medijskih podjetij NovaTV24.si in Nova hiša iz kroga SDS, preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo, navaja portal.

Vprašanje v zvezi s tem so na Evropsko komisijo 21. februarja v imenu S&D naslovili Nizozemka Kati Piri, Slovenka Tanja Fajon, Hrvat Tonino Picula in Avstrijec Andreas Schieder, je razvidno iz dokumentov Evropskega parlamenta.

Kaj bo zanimalo poslance? Poslance zanima, kako lahko komisija zagotovi, da se države članice ne vmešavajo v demokratične procese v drugih članicah ter kandidatkah za članstvo ter kako lahko prepreči podobno vmešavanje v prihodnje. Komisijo tudi sprašujejo, ali je že oziroma namerava vprašati delegacijo EU v Skopju oziroma predstavništvo komisije v Ljubljani, naj preiščeta navedbe portala ter ali bodo izsledki javno objavljeni. Sprašujejo še, ali bo komisija vprašala madžarsko vlado, če se je vpletla v demokratičen proces v državi kandidatki za članstvo. Poslance tudi zanima mnenje komisije o tem, kako so ti dogodki vplivali na svobodo medijev v Severni Makedoniji in Sloveniji. Po neuradnih informacijah je razprava o tem predvidena v sredo zvečer na plenarnem zasedanju, a v osnutku dnevnega reda zasedanja, ki je bil nazadnje posodobljen v ponedeljek, to še ni omenjeno.