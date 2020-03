Štajerska avtocesta proti Mariboru zaprta zaradi trčenja šestih vozil

Štajerska avtocesta je med Trojanami in Vranskim za predorom Jasovnik proti Mariboru zaprta, saj je prišlo do trčenja šestih vozil, med katerimi je pet osebnih in eno tovorno vozilo. Policija nima podatka o tem, da bi bil kdo poškodovan.