Okrožna sodnica Maša Blažeka ni verjela izgovorom Nika Štekarja. Obtoženi je vztrajal, da se ni zavedal učinka piškotov, ki jih je uslužno spekel svojemu znancu in sokrajanu Zlatku Babiču. Zato naj ne bi mogel predvideti posledic svoje širokogrudnosti, ko je s pecivom pogostil skupno gostov, ki je obiskala njegov lokal v Hočah.

»Obtoženi Štekar je kriv,« je danes razsodila Blažeka. Ker je omogočil uživanje prepovedanih drog, mu je prisodila 15-mesečno pogojno zaporno kazen z dveletno preskusno dobo. Soobtoženi Babič je v razpravni dvorani 28 mariborskega okrožnega sodišča dočakal oprostilno nepravnomočno sodbo. Štiri sadike konoplje, ki so mu jih zasegli kriminalisti, po prepričanju sodnice ne dokazujejo, da bi se ukvarjal z neupravičeno proizvodnjo in s prometom z prepovedanimi mamili, kot mu je v obtožnici očitala višja tožilka Januša Kušar Rotman.

Piškoti so bili »vrhunski«

Takšen je prvostopenjski epilog bizarne zgodbe o slaščičarju, sanitarnemu inšpektorju in škatli peciva z zelo opojnim učinkom. Zlatko Babič, zaposlen na mariborskem zdravstvenem inšpektoratu, je znanca slaščičarja obiskal 11. avgusta 2017 in mu izročil maslo.

Niko Štekar se je peke lotil dan zatem, v soboto popoldne, ko proizvodnja mirovala. Maslu je dodal sladkor, moko, cimet, rum. »Pokusil sem piškote, bili so vrhunski,« se je spominjal v svojem zagovoru. Vztrajal je, da mu ni bilo znano, da je Babič v maslu poprej skuhal indijsko konopljo. Zato jih je dal v pokušino tudi svojemu osemletnemu sinu in zaposleni. Oba nista opazila ničesar sumljivega. Zatem je poklical Babiča, da naj pride ponje. In ker niso šli vsi v škatlo, je višek obdržal in kekse ponudil dobrim znancem, ki so prav tedaj obiskali lokal.

Sodnica – kot že rečeno – ni verjela Štekarju. Tudi zato ne, ker ga je obremenil soobtoženi Babič. Priznal je, da je slaščičarju predhodno razkril, kakšno maslo mu izroča. Izpostavila je Blažeka še dejstvo, da je obtoženi pecivo pekel tedaj, ko je bila proizvodnja zaprta, saj jih ni smel speči skupaj s keksi, ki bi bili namenjeni prodaji. »Konoplja ima zelo značilen vonj, ki ga segrevanje samo še ojača,« je strokovno izpostavila.

V obrazložitvi sodbe je tudi opozorila na Štekarjevo obnašanje, ko je oškodovanca, ki sta nič hudega sluteča pojedla vsak najmanj deset piškotov, pričela obhajati slabost. »Priča si je dobro zapolnila, kako ste se sumljivo smejali, ko so vas vprašali, kaj ste dali v kekse,« je dejala. Štekar se jim je izgovarjal, da je nekaj eksperimentiral in da keksi niso nevarni za zdravje. »Niste bili iskreni,« ga je ošvrknila sodnica.

Oškodovanca sta poiskala zdravniško pomoč v UKC Maribor. Izkazalo se je, da nista utrpela zastrupitve s hrano, temveč da so ju »zadeli« piškoti, kar je tudi potrdila laboratorijska analiza štirih keksov, ki so še ostali v škatli. UKC Maribor je dogodek naznanil mariborskim kriminalistom, ki so najprej obiskali Štekarja, 22. avgusta tistega leta pa še Babiča. Med hišno preiskavo so mu zasegli štiri sadike konoplje, na katerih je bil dobri kilogram in pol za uživanje uporabnih listov in vršičkov.