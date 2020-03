Soylu je sporočil, da so na reko Marica na meji z Grčijo danes zjutraj napotili 1000 pripadnikov posebnih policijskih enot s popolno opremo, ki bodo poskušali preprečiti grškim oblastem, da bi ljudi potiskale nazaj na turško stran.

Grkom je očital, da grdo ravnajo z migranti, pri čemer je dejal, da Turčija tega ne bo dopustila.

Opozoril je tudi, da bodo odprli meje s Sirijo. »V Idlibu in na turških mejah je trenutno v težkih razmerah tri in pol milijone ljudi. Nadaljevanje nečloveških dejanj (sirskega) režima bo pomenilo, da se bodo mejna vrata odprla,« je dejal Soylu v turškem obmejnem mestu Edirne, kjer se je minule dni nabralo več tisoč migrantov in beguncev, ki želijo v Evropo.

»Na koncu se bodo vsi napotili v Evropo,« je dejal turški minister, pri čemer je dodal, da ne gre za grožnjo ali izsiljevanje.

Turčija je minuli teden sporočila, da ne bo več zadrževala migrantov in beguncev, ki želijo v Evropo. Od takrat se je na grško-turški meji zbralo več tisoč ljudi, ki jim grške varnostne sile poskušajo preprečiti prehod.