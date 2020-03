V okviru kartičnih plačilnih sistemov, ki so v upravljanju Bankarta in banke Intesa Sanpaolo ter zajemajo dvige gotovine na bankomatih in plačila na fizičnih in spletnih prodajnih mestih, je bilo lani poravnanih več kot 86 milijonov plačil. Njihova skupna vrednost je dosegla dobre štiri milijarde evrov. Povprečna vrednost plačila je znašala nekaj manj kot 50 evrov.

Po skupni vrednosti plačil je daleč največji slovenski plačilni sistem Target2, ki je namenjen predvsem poravnavi nujnih plačil in plačil velikih vrednosti. V njem se obdela nekaj več kot 80 odstotkov vrednosti vseh plačil, obdelanih v slovenskih plačilnih sistemih, kar je lani predstavljalo več kot milijon plačil v skupni vrednosti nekaj manj kot 368 milijard evrov.

"Preračunano po delovnih dnevih to pomeni, da se v povprečju v 32 delovnih dneh sistema poravnajo plačila, po velikosti primerljiva slovenskemu bruto domačemu proizvodu," so navedli v Banki Slovenije, kjer so poudarili, da je nemoteno delovanje in upravljanje plačilnih sistemov ena njihovih ključnih nalog. Povprečna vrednost posameznega poravnanega plačila je lani znašala nekaj manj kot 360.000 evrov.

V plačilnem sistemu BIPS, ki je v upravljanju Bankarta in omogoča poravnavo domačih kreditnih plačil, je bilo v lanskem letu poravnanih več kot 130 milijonov kreditnih plačil, kot so denimo plačila UPN preko elektronske banke ali bančnega okenca. Njihova skupna vrednost je dosegla 70,6 milijarde evrov, povprečen znesek plačila je znašal dobrih 540 evrov.