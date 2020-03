Nagrado, ki sovpada s praznovanjem mednarodnega dneva žensk, prejmejo ženske, ki so se odlikovale z izjemnim pogumom v svojem delovanju in življenju kljub grožnjam, nadlegovanju, sovražnosti in nasilju.

Nagrajenke letos prihajajo iz Afganistana, Armenije, Azerbajdžana, Bolivije, Burkine Faso, Jemna, Kitajske, Malezije, Nikaragve, Pakistana, Sirije in Zimbabveja.

V imenu celotne skupine se je Gafarijeva, ki je pri 26 letih postala županja mesta v provinci Vardak, zahvalila ZDA za vse, kar so storile za ženske v Afganistanu, vendar obenem prosila, naj ne pustijo žensk na cedilu sedaj, ko se s talibani dogovarjajo o umiku tujih sil.

"Ženske moje generacije niso pozabile na vladavino talibanov in nas je strah prihodnosti," je dejala in prosila, naj preprečijo vrnitev črnih dni talibanskega režima.

Kitajska zdravnica Sayragul Sauytbay iz province Xinjiang je opisala, kako jo je kitajska komunistična partija prisilila, da uči muslimanske Ujgure v taboriščih kitajskega jezika, sirka Amina Kulani pa je povedala, kako je preživela zapor režima predsednika Bašarja Asada in kasneje ustanovila organizacijo Družine za svobodo.

Melania Trump je povedala, da je počaščena, da lahko spet počasti izjemne ženske. "Četrto leto, odkar se udeležujem te slovesnosti, me še vedno navdihujejo osebne zgodbe vsake od teh izjemnih žensk. Kot prva dama ZDA sem ponosna na to, kar ta država dela za ženske. Ponosna, da predstavljam državo, ki priznava in podpira ženske po svetu v njihovih prizadevanjih za pozitivne spremembe," je dejala Trumpova.