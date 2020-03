Dinamo Zagreb je na največjem hrvaškem derbiju z goloma Damiana Kadziorja in Arijana Ademija premagal Hajduk z 2:0 in se še približal osvojitvi že 21. naslova državnega prvaka. Nogometaši iz hrvaške prestolnice imajo zdaj kar 17 točk prednosti pred svojimi rivali iz Splita, še točko več pa na tretjem mestu zaostaja Rijeka, ki jo vodil slovenski trener Simon Rožman.

Gostujoči nogometaši so uspeh želeli proslaviti tudi s svojimi navijači in po tekmi pristopili do njihove tribune. »Vrzite jim drese,« je svojim soigralcem, med katerimi je bil tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, naročil kapetan Ademi. A sledila je grda poteza enega od navijačev, ki je dres slovenskega branilca zabrisal nazaj, s tem pa ne le razžalostil in ponižali nekdanjega člana Maribora, temveč pošteno ujezil njegovega soigralca Emirja Dilaverja.

»Če bi Hajduk zmagal na Maksimiru, bi se njihovi navijači veselili z njimi. Verjetno bi na poti do Splita skupaj popili še kakšno pijačo. Kaj pa mi? Mi smo lahko le žalostni, ker nekateri navijači žalijo naše soigralce, ki jim podarijo dres. Ne počutim se kot zmagovalec, ko je moj soigralec po tekmi žalosten,« se je na družbenem omrežju instagram razjezil Dilaver.