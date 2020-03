Pevkin oče je na sredini slovesnosti napovedal tudi film in predstavo na Broadwayju, ki bosta po njegovih besedah "dovolila ljudem, da bodo spoznali, kakšna je bila resnična Amy". Leta 2018 je v režiji Asifa Kapadie nastal dokumentarec o pevkinem življenju Back to Black, do katerega je bil pevkin oče zelo kritičen. Po njegovem mnenju naj bi podal negativno in napačno predstavo o njegovi hčerki.

Amy Winehouse je nazadnje nastopila na festivalu Tuborg v Beogradu 18. junija 2011. Koncertu, na katerem je nerazločno izgovarjala besedila ter pozabila imena članov spremljajoče zasedbe, je sledila odpoved evropske turneje. Pevko so 23. julija 2011 našli mrtvo na njenem domu v Londonu. Pri 27 letih je umrla zaradi zastrupitve z alkoholom.

Pevka, ki je svetovno slavo dosegla z drugim albumom Back to Black, za katerega je prejela kar pet grammyjev, se je sicer dlje časa borila z odvisnostjo od drog in alkohola.

Londonsko različico slovitega Pločnika slavnih v Los Angelesu so postavili lani novembra. Amy je tretja zvezdnica - po skupinah Who in Madness - ki je prejela obeležje na njem. V naslednjih 20 letih naj bi poskrbeli za obeležja v spomin 400 umetnikom.