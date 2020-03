"Obstajajo pesmi, za katere čutiš, da jih moraš igrati, kajti če jih ne bi, bi se občinstvo počutilo prevarano," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Collins.

"Vprašanje potem je, kako dodati zraven druge skladbe, ki jih morda že dolgo nismo izvajali," je povedal na radiu BBC, kjer sta se mu pridružila tudi kitarist Mike Rutherford in klaviaturist Tony Banks.

Trojica, danes stara 69 let, je sestavljala najdlje trajajočo postavo Genesis, na turneji pa se ji bosta pridružila Collinsov sin Nicholas, ki bo prevzel bobne, in Daryl Stuermer na kitari in basu.

Skupina Genesis je nastala leta 1966 v okrožju Surrey, med ustanovnimi člani je bil poleg Banksa in Rutherforda tudi Peter Gabriel. Njegov odhod leta 1975 je nadomestil Collins, ki se je leta 1996 odločil za samostojno turnejo. Od ustanovitve je zasedba, znana po skladbah, kot so Land of Confusion, I Can't Dance in Follow You Follow Me, prodala več kot 100 milijonov albumov. Nazadnje je koncertirala leta 2007.