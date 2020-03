Thompsonova je obtožena, da je od 30. decembra lani do februarja letos pobirala informacije z vojaških računalnikov, do katerih ni imela legitimnega dostopa, in jih predajala moškemu, v katerega naj bi bila zaljubljena. Predala naj bi mu vse podatke o osmih osebah, ki so v Iraku vohunile za ZDA.

Po aretaciji se je nemudoma pokesala, vse priznala in niti ni zahtevala odvetnika. V primeru obsodbe ji grozi dosmrtni zapor.

Thompsonova naj bi predajala zaupne informacije ravno v času, ko so se povečale napetosti med ZDA in Iranom, ki je glavni sponzor Hezbolaha. Ta skupina naj bi decembra lani organizirala vdor protestnikov na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu.

Predsednik ZDA Donald Trump je nato ukazal likvidacijo poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al Kuds, generala Kasema Solejmanija, Iran pa je odgovoril z raketnimi napadi na ameriška oporišča v Iraku.