Podjetje Eyre to There bi tako postalo prvo v Avstraliji, ki bi izdelovalo električna letala. Letno bi jih lahko izdelali do sto. Dogovor z avstralskim podjetjem je sicer še v začetni fazi, so za STA povedali v Pipistrelu.

Dvosedežno električno letalo je idealno za šolanje, je za avstralski časopis Aviation povedal direktor podjetja Eyre to There Barrie Rogers. V Avstraliji je 250 registriranih letalskih šol, ki uporabljajo okrog 3400 letal. Kar četrtina vseh usposabljanj je namenjenih začetni fazi učenja, ki zajema učenje vzletanja in pristajanja v bližini letališča. »Pipistrelova letala pa so za to zelo primerna,« je dejal Rogers.

V Pipistrelu se v zadnjem mesecu ukvarjajo tudi z nesrečo njihovega letala virus sw 80 garud v Indiji. Letalo je strmoglavilo kmalu po vzletu, v nesreči je umrl pilot, kopilot pa je bil hudo poškodovan.

Po doslej znanih podatkih so se takoj po vzletu pojavile težave z motorjem, v Pipistrelu pa nimajo informacij, zakaj se ni sprožilo oziroma niso sprožili vgrajenega padala, ki je namenjeno reševanju v takih primerih. Prav tako še nimajo podatkov o tem, kako je bilo letalo vzdrževano, saj je to v pristojnosti indijske vojske, niti o kakovosti goriva.

Indijska vojska je ustanovila preiskovalno komisijo, ki ugotavlja vzrok nesreče. Pipistrel je pooblastil svojega poslovnega partnerja v Indiji, da sodeluje pri preiskavi in je stalno v stiku z lastnikom letala.

»Letalske preiskave običajno trajajo leto ali dve, vojaške pa včasih še dlje. Od prejšnjih dveh nesreč je trajalo okoli dve leti, da smo dobili potrdilo, da je bil vzrok pilotova napaka in ne tehnična,« so še povedali v Pipistrelu.