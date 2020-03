Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile na vso Slovenijo. Sprva bo meja sneženja med 400 in 700 metrov, nato višje. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo, ki bo zjutraj hitro ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, po nižinah Primorskem okoli 7 stopinj.

V petek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo popoldne postopno slabele in ponekod ponehale. Dopoldne bo na Primorskem in Notranjskem pihal jugozahodnik, popoldne na severovzhodu severni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj, ponekod v severni Sloveniji pa nekaj stopinj nad ničlo.

Obeti: V noči na soboto bo prehodno spet nekaj padavin predvsem na jugu države. V soboto bo sprva oblačno, popoldne pa se bo od severa postopno delno razjasnilo, predvsem na vzhodu bo možna kakšna popoldanska ploha. V nedeljo kaže na dokaj sončno vreme.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom slabi. Vremenska fronta se čez zahodno Evropo pomika nad Alpe. Pred njo od zahoda k nam spet priteka bolj vlažen in v višinah nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva pretežno jasno, že dopoldne pa se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo in popoldne ter zvečer bodo v hribovitih krajih severovzhodne Italije že možne manjše padavine. Tudi drugod bo popoldne oblačnost naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter, v noči na jutri pa ob Jadranu močan jugo.

V petek bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od jugozahoda slabele in ponekod ponehale. V alpskih dolinah bo lahko snežilo do nižin. Jugo ob Jadranu bo dopoldne hitro oslabel.

Napoved vpliva vremena na počutje: Dopoldne bo vpliv vremena še ugoden, popoldne se bo vremenska obremenitev krepila. Spanje občutljivih v noči na petek bo moteno. V petek bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.