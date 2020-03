V Kaliforniji je v sredo umrl 71-letnik, ki naj bi se okužil februarja na križarjenju z ladjo Grand Princess med San Franciscom in Mehiko.

Ladja je bila spet na poti, a so ji odredili vrnitev v San Francisco. Trenutno stoji pred obalo Kalifornije, vsem potnikom pa so priporočili, naj ostanejo v svojih kabinah. Deset potnikov in članov posadke naj bi razvilo simptome bolezni. Po povratku v ZDA bodo ladjo pričakali zdravstveni delavci Centra za nadzor nad boleznimi (CDC).

Ladjo sicer upravlja družba Carnival, ki ima v lasti tudi križarko Diamond Princess, ki je bila minuli mesec zaradi okužb s koronavirusom dlje časa v karanteni na Japonskem.

Ob naznanitvi prvega smrtnega primera je kalifornijski guverner Gavin Newsom naznanil uvedbo izrednih razmer v zvezni državi. Kot je pojasnil, bo to državi pomagalo pri pripravah na morebitno obsežnejše širjenje virusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Kaliforniji so doslej potrdili 53 okužb, nazadnje v sredo šest novih. Med njimi so tri osebe, ki so se vrnile iz severne Italije. V Los Angelesu se je okužil tudi zdravstveni delavec, ki je izvajal testiranja za virus na glavnem letališču LAX. Delal je z zaščitno opremo in ni jasno, kako je prišlo do okužbe.

V ZDA potrjenih 153 okužb

V državi New York pa so okrog tisoč oseb iz okrožja Westchester severno od mesta poslali v domačo karanteno, potem ko sta se z virusom okužili dve družini v mestu New Rochelle. Okužbo naj bi odvetnik, ki dela na Manhattnu, med drugim prenesel ženi, otrokoma in sosedu, ki ga je peljal v bolnišnico.

V newyorški metropolitanski operi so uvedli karanteno za igralce in druge delavce, ki bodo prišli v New York iz držav in območij, ki so v izbruhu koronavirusa najbolj prizadeti. To so Kitajska, Iran, Južna Koreja, Japonska, Italija in Hongkong.

V ZDA je potrjenih okužb skupno 153. Preostalih deset smrtnih primerov so zabeležili v zvezni državi Washington, žarišči izbruha virusa pa sta tudi v Nebraski in Teksasu. V Washingtonu in na Floridi so izredne razmere v prizadevanjih za preprečitev širjenja koronavirusa sprejeli že minuli konec tedna.

V Južni Koreji skoraj 6000 primerov novega koronavirusa

Južnokorejski center za nadzor in preprečevanje bolezni je danes sporočil, da so v državi zabeležili 145 novih okužb, s čimer se je skupno število povečalo na 5766. Novemu virusu je do zdaj podleglo 35 ljudi.

Južnokorejski premier Chung Sye-kyun je danes tudi sporočil, da bo od petka prepovedan izvoz zaščitnih mask. Od začetka izbruha se je močno povečalo povpraševanje po maskah in oblasti imajo težave pri zagotavljanju zadostnih zalog, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je Avstralija sporočila, da bo prepovedala vstop tujcem, ki so nedavno obiskali Južno Korejo, s čimer se je pridružila 36 državam, ki so po podatkih zunanjega ministrstva v Seulu uvedle podobne ukrepe.

Avstralci so takšen ukrep že uvedli za tuje obiskovalce, ki so bili na Kitajskem in v Iranu, avstralski državljani in osebe s stalnim prebivališčem pa morajo v 14-dnevno samoizolacijo.

Obiskovalci iz Italije bodo morali ob prijavi na let izpolniti vprašalnik in se morda ne bodo smeli vkrcati na letalo za Avstralijo. Ob prihodu v državo bodo obiskovalce ločili ter jim zastavili dodatna vprašanja in jih zdravstveno pregledali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Avstraliji so sicer danes zabeležili drugi smrtni primer novega koronavirusa. Gre za 95-letno žensko, ki je bila v stiku z okuženo osebo, zaposleno v domu za starejše občane v Sydneyju.

Na Kitajskem, kjer se je novi virus prvič pojavil, so zabeležili 139 novih okužb in 31 smrtnih primerov. S tem se je skupno število okuženih povečalo na 80.409, število smrtnih primerov pa na 3012, so sporočile pristojne oblasti.