Enaindvajsetletni Dončić je Dallas v podaljšku popeljal do zmage na prvem medsebojnem obračunu najbolj opevanih mladih košarkarjev v zadnjih letih. Zion Williamson se je sicer izkazal z 21 točkami, Dončić pa se je na koncu smejal zadnji, čeprav je v rednem delu obračuna večkrat v bolečinah pogledoval proti poškodovanemu levemu palcu, zaradi česar ni veliko zaključeval pod košem. Zgrešil je tudi lahko polaganje in izgubil veliko žog (7).

V podaljšku pa je prevzel odgovornost in dosegel sedem točk, prispeval pa je še pomembno podajo Latvijcu Kristapsu Porzingisu za zabijanje ter odločilni skok v napadu, s katerim so nato po zadetih prostih metih mirno prišli do 38. zmage v sezoni. Dončić je v 41 minutah dosegel 30 točk ob 17 skokih in 10 podajah. S tem je še 14. v sezoni prišel do trojnega dvojčka.

»V tem letu nisem zanesljiv v teh situacijah, ampak vedno sem samozavesten, soigralci pa so opravili sijajno delo in pripomogli do zmage v odločilnih trenutkih,« je Dončić pohvalil igro Dallasa, kasneje pa je izpostavil predvsem Porzingisa in Maxija Kleberja, ki sta odlično ustavljala Williamsona in skupaj dosegla kar 10 blokad.

»Izjemno sta odigrala v obrambi proti Zionu. Vem, da sta se podrobno pripravljala na ta obračun,« se je smejalo 21-letniku, ki je z izbranimi besedami govoril o številki ena letošnjega nabora. »Zion je res izjemen. Pred seboj ima res blestečo kariero. Takšnih igralcev ne vidiš vsak dan. Tu sta on in morda Anthony Davis,« je še dodal Dončić, ki je dosegel nov mejnik za svoj klub.

Z 22. v karieri pa je presegel rekord Jasona Kidda v dresu teličkov. Dončić je za to potreboval vsega 122 tekem. Obenem je postal šele peti košarkar v zgodovini, ki je v eni sezoni dosegel najmanj deset trojnih dvojčkov z najmanj 30 točkami. To je pred njim uspelo le Oscarju Robertsonu, Michaelu Jordanu, Russellu Westbrooku in Jamesu Hardnu.

Dallas (38-25) je z zmago še vedno sedmi v zahodni konferenci, saj so do zmage s 114:107 v gosteh proti Detroitu prišli tudi košarkarji Oklahome (38-24), v boju za prednost domačega parketa v končnici pa moštva ločijo zgolj malenkosti, saj ima četrti Houston (39-21) zgolj zmago več.