Med drugim bodo prikazali tehnologijo za simulacijo dnevnega gibanja sonca na izbrani parceli, ki je pomembna za izračun energetskih pribitkov na posameznem objektu, tehnologijo 3D tiskanja, s katero bodo kupcem lahko izdelali natančno maketo njihove bodoče hiše, v sodelovanju s Porschejem Slovenija pa bodo predstavili tudi novi paket Marles Clean Energy, v sklopu katerega bodo ponudili polnilno postajo znamke Moon za električne avtomobile.

Marles je v svoji panogi prepoznan kot vodilno podjetje na področju razvoja tehnoloških rešitev trajnostne in energijsko varčne gradnje sodobnih lesenih montažnih stanovanjskih hiš in investicijskih objektov. Zadnja leta so zelo veliko vlagali v razvoj energijsko izjemno učinkovite gradnje. Pri tem so se osredotočali predvsem na uporabo najsodobnejših tehnoloških rešitev, rabo obnovljivih virov in vgradnjo materialov naravnega izvora. To svojo strateško usmeritev sedaj še nadgrajujejo z novim konceptom, v središču katerega sta predvsem zdravo bivanje in visoko bivalno ugodje.

Sprehod po hiši z navidezno resničnostjo Tudi letos bodo lahko obiskovalci na sejmu DOM Marlesove objekte spoznavali prek tehnologije navidezne resničnosti. Z njeno pomočjo kupcem omogočajo, da se po novi hiši sprehodijo, še preden je ta zgrajena. S posebno programsko opremo lahko namreč posnamejo okolje novo zasnovanega doma in simulirajo fizično prisotnost v objektu. »S tem bomo dosegli, da bo vsaka hiša zasnovana po želji kupca in bo popolnoma prilagojena njegovim potrebam in predstavi o novem domu,« pravijo v Marlesu.

Simulacija dnevnega gibanja sonca Tehnologijo navidezne resničnosti, ki so jo kupci že zelo dobro sprejeli, so sedaj nadgradili še s simulacijo dnevnega gibanja sonca glede na natančno geo-lokacijo in umestitvijo izbrane hiše na parcelo. To je tako kupcu kot arhitektu v veliko pomoč pri umeščanju objekta v okolje in pridobivanju čim boljših energijskih pribitkov, ki jih ustvarjajo sončni žarki. S poslovnimi partnerji, s katerimi Marles sodeluje pri namestitvi sončne elektrarne, lahko glede na simulacijo dnevnega gibanja sonca sedaj izračunajo donosnost sončne elektrarne in tako omogočijo najvišjo stopnjo samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov.

Pred gradnjo lahko natisnejo maketo hiše Uporabniško izkušnjo so letos izboljšali še s tehnologijo 3D tiskanja, s pomočjo katere lahko kupcu še bolj nazorno vizualizirajo njegov bodoči dom. Na sejmu DOM bodo tako predstavili, kako lahko s pomočjo tehnologije 3D tiskanja objekt, načrtovan v obliki digitalnega tridimenzionalnega načrta, natisnejo in s tem kupcu omogočijo, da svojo bodočo hišo dejansko vidi v pomanjšani velikosti in si na podlagi izdelane makete ustvari podobo o svojem bodočem domu. Marles je že pred leti poseben poudarek namenil konceptu Zero Energy Home, s katerim se je odzval na trende, ki gredo v smeri popolne energijske samozadostnosti večine objektov. Kot eden prvih proizvajalcev lesenih montažnih hiš je zadostil zahtevam nove evropske direktive o skoraj ničenergijski gradnji. V okviru tega koncepta so že leta 2018 pripravili tri pakete, s katerimi lahko vse objekte v celoti opremijo in pripravijo za prihodnost bivanja, ki ga bosta zaznamovali trajnostna gradnja in izjemna energijska učinkovitost.