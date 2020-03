Olimpija ima po 24. krogu prve lige znova štiri točke naskoka pred Mariborom, ki je klonil v Celju (0:2). Moštvo trenerja Dušana Kosića tako za včerajšnjim nasprotnikom zaostaja le še za točko, prav tako kot Aluminij. Vse bolj dinamičen je tudi boj za obstanek, saj šesti Triglav in deveti Tabor ločijo štiri točke. Dogajanje v spodnji polovici lestvice je začinil Bravo, ki je s pogumno in disciplinirano predstavo na kolena spravil Domžale (2:1). Ljubljančani niso izgubili že pet tekem zapored, Domžale pa spomladi še niso zmagale.

Grabić: Odprt boj do konca

Bravo kot novinec v tekmovanju postaja resen prvoligaš z veliko vsebine. Na tribunah vlada družinsko vzdušje, na igrišču pa je moštvo trenerja Dejana Grabića prepoznavno po vztrajni in disciplinirani igri, ki prinaša točke. »To je plod organske rasti. Sestavili smo dobro zgodbo in profilirali ekipo, kot smo si želeli. V moštvu vlada velika konkurenca, igralci pa na igrišču izvajajo stvari, ki se jih dogovorimo v garderobi. Ni velike filozofije,« je o rasti majhnega kluba iz Spodnje Šiške povedal Dejan Grabić. Zaveda se, da Bravo do zadnjega kroga čaka krčevit boj za obstanek, a je prepričan, da bo imela Ljubljana tudi v prihodnji sezoni dva prvoligaša. »Verjamem, da bomo na krilih sedanje energije in načina igre še naprej uspešni. Moja edina skrb so poškodbe, a mi gremo v odprt boj do konca.«

Povsem drugačno je razpoloženje ob Kamniški Bistrici, saj so Domžale največje razočaranje sezone. Napovedovali so boj za naslov prvaka, po novem porazu pa je realnost mučna bitka za obstanek. »Tekma z Bravom je bila zrcalna slika celotne sezone. Pojavljajo se nam identične težave, saj gole dobivamo na isti način po isti strani igrišča. Neprestano se sprašujemo, zakaj se nam to dogaja in kako vse skupaj spremeniti. Naša podoba na igrišču ni slaba, saj imamo tekme običajno pod nadzorom, a se nam zgodijo individualne napake, ki so očitno povezane s kvaliteto, mladostjo, koncentracijo. Ne moremo se izkopati iz luknje,« se je razgovoril domžalski trener Andrej Razdrh. Moštvo je prevzel septembra lani, ko je zamenjal Simona Rožmana.

Čeprav Domžale spomladi še niso bile nadigrane, so osvojile le točko za remi proti Celju. Boj za evropsko vstopnico je očitno dokončno odpisan, saj je razlika do vodilnih moštev dvanajst krogov pred koncem prvenstva prevelika. »Ni časa za paniko, a prav tako nismo v položaju, da bi kogar koli podcenjevali. Verjamem, da potrebujemo zmago ali dve, da znova ujamemo ritem. Očitno nam ogromno pomeni kapetan Senijad Ibričić, ki se naposled vrača po kazni štirih tekem,« meni Razdrh. Je vprašljiv tudi premalo ambiciozen značaj ekipe? »Karakterja je kar nekaj. Pravijo pa, da je ekipa tako močna, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Do konca sezone lahko še marsikaj popravimo.«