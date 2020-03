Moški, star okoli 60 let, pri katerem so danes malo pred deveto zvečer potrdili okužbo z novim koronavirusom, je bil po besedah odhajajočega zdravstvenega ministra Aleša Šabedra nedavno v Maroku. V Slovenijo je pripotoval prek Italije, njegove težave pa so bile po neuradnih informacijah značilne za to okužbo: kašljal je, imel vročino in tudi težko dihal. Njegov osebni zdravnik je zaznal znake, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom. Bris so mu odvzeli na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana, kjer so ga tudi sprejeli na zdravljenje. Namestili so ga v sobo, ki je predvidena za sprejem prvih bolnikov, v tej bolnišnici pa ga bodo zdravili še naprej. Njegovo stanje naj bi bilo za zdaj dobro.

Kot je pojasnila dr. Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdaj preverjajo, kje vse je okuženi potoval in s kom je bil v dneh po prihodu v Slovenijo v stiku. Predvidevajo, da je bil v stiku z več ljudmi, saj je od prihoda domov do obiska Infekcijske klinike minilo nekaj dni.

Maroka doslej sicer niso uvrščali med države s povečano možnostjo okužbe, so pa posebej pozorni na bolnike, ki zbolijo po vrnitvi iz Italije.

Novi koronavirus so doslej potrdili že v več kot 80 državah sveta, prav danes prvič tudi na Madžarskem. Okužba se med drugim kaže z visoko vročino (več kot 38 stopinj Celzija) in kašljem.