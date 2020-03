Prvi okuženi je priletel 29. februarja na letališče Marco Polo v Benetkah, z letom ATR-938 maroške letalske družbe Royal Air Maroc iz Casablance. Vse, ki so bili na tem letu, pozivajo, naj opazujejo, ali imajo znake okužb. V Ljubljano je prišel s prevoznikom GoOpti. 60-letnik je 29. februarja ob 20. uri zaradi poškodbe obiskal urgenco. Zapustil jo je ob 21.30, odpuščen pa je bil v domačo oskrbo. Na urgenci se je sicer slabo počutil, vendar je to pripisal poškodbi. Pri NIJZ zato naprošajo vse, ki so bili 29. februarja med 20. uro in 21.30 na ljubljanski urgenci, naj pokličejo na telefonsko številko 031/619-118, kjer jim bodo svetovali glede nadaljnjih ukrepov. V primeru vročine naj po telefonu pokličejo osebnega zdravnika. Ker je za prenos potreben tesnejši stik, je verjetnost, da so se bolniki in njihovi spremljevalci okužili na urgenci, zelo majhna. Odvzem brisov ni smiseln, dokler ne kažejo znakov okužbe.

Pri soprogi test negativen Pri NIJZ so potrdili, da soproga okuženega 60-letnika dela v eni od osnovnih šol, vendar je bil rezultat testiranja negativen, prav tako je bila ves čas do sedaj zdrava, brez znakov okužbe dihal. Hospitalizirani 60-letnik v času okužbe ni hodil v službo, podatkov o tem za drugo okuženo osebo, pa še nimajo. Zdravnica, ki je bila v stiku z 60-letnikom, je danes ostala doma. Ljubljančan se je vrnil z desetdnevnega motorističnega potovanja po Maroku, ki je potekalo v organizaciji slovenske turistične agencije. V skupini je bilo 15 ljudi, od tega 12 iz Slovenije in tri iz Hrvaške, je STA izvedela od enega od udeležencev potovanja. Kot je dodal sogovornik STA, ostali člani skupine z okuženim Ljubljančanom sicer niso bili veliko v stiku, saj je zadnjih nekaj dni potovanja preležal v sobi.

V Maroku se je poškodoval Oboleli se je v Maroku namreč poškodoval. Zaradi poškodbe se je v soboto zvečer tudi oglasil na ljubljanski urgenci. V sredo pa se je zaradi slabega počutja, ki ga je sicer pripisoval poškodbi, odpravil k osebni zdravnici, je danes pojasnila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. Prav tako soudeleženec potovanja, s katerim se je pogovarjala STA in ne želi biti imenovan, z okuženim ni delil prevoza z beneškega letališča v Ljubljano. Sogovornik se je skupaj še z dvema udeležencema potovanja v sredo zvečer testiral na infekcijski kliniki, vsi trije brisi so bili negativni. V stiku pa je tudi s hrvaškimi udeleženci potovanja, vsi trije poročajo, da se počutijo dobro. STA je bila v stiku tudi s predstavnikom agencije, ki je organizirala to motoristično potovanje po Maroku. Potrdil je, da so jih kontaktirali z infekcijske klinike UKC Ljubljana, naj jim posredujejo podatke o potnikih. Oboleli je v Slovenijo pripotoval prek Italije, njegove težave pa so bile po neuradnih informacijah značilne za to okužbo: kašljal je, imel vročino in tudi težko dihal. Njegov osebni zdravnik je zaznal znake, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom. Bris so mu odvzeli na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana, kjer so ga tudi sprejeli na zdravljenje. Namestili so ga v sobo, ki je predvidena za sprejem prvih bolnikov, v tej bolnišnici pa ga bodo zdravili še naprej. Njegovo stanje naj bi bilo za zdaj dobro.

Zdravnika pokličite, ne obiščite ambulant Kot je včeraj pojasnila dr. Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zdaj preverjajo, kje vse je okuženi potoval in s kom je bil v dneh po prihodu v Slovenijo v stiku. Predvidevajo, da je bil v stiku z več ljudmi, saj je od prihoda domov do obiska Infekcijske klinike minilo nekaj dni. Šabeder je povedal, da so rizičnim kontaktom medtem že odvzeli brise, na rezultate testiranja pa pristojni še čakajo. Ker je okuženi bolnik v ljubljanski zdravstveni dom zakorakal, ne da bi prej poklical v ambulanto, je v izolaciji tudi zdravnica, ki je 60-letnika v ljubljanskem zdravstvenem domu sprejela. Šabeder je javnost danes zato še vnovič pozval, naj v primeru, ko posameznik pri sebi zazna znake okužbe, ne obišče zdravstvenega doma, temveč prvo pokliče svojega osebnega zdravnika in sledi njegovim navodilom. Ta ga bo napotil na eno od 16 vstopnih točk, kjer se jemljejo brisi in je pripravljeno vse za izolacijo in ostale varnostne ukrepe. Stroka že nekaj časa opozarja, naj ljudje, ki sta jih kašelj in vročina nad 38 stopinj Celzija doletela po vrnitvi iz Italije, San Marina, Hrvaške, Nemčije, Francije, Španije, Velike Britanije, Grčije, Švice, Nizozemske, Norveške, Danske, Finske ali Švedske, ne hodijo v zdravstvene ustanove. Enako med drugim velja za potnike iz Kitajske, Tajske, ZDA in Avstralije. Podroben seznam je na voljo na www.nijz.si. Maroka doslej sicer niso uvrščali med države s povečano možnostjo okužbe, so pa posebej pozorni na bolnike, ki zbolijo po vrnitvi iz Italije. Novi koronavirus so doslej potrdili že v več kot 80 državah sveta, prav danes prvič tudi na Madžarskem. Okužba se med drugim kaže z visoko vročino (več kot 38 stopinj Celzija) in kašljem.