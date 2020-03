Grozljivo mučenje z elektrošoki, pretepanje, psihično mučenje in številna vsakodnevna posilstva je morala prestajati danes 66-letna Hrvatica v taborišču v času vojne na Balkanu. Njeni mučitelji so bili pripadniki hrvaške vojske, zdaj že obsojeni na zaporne kazni zaradi vojnih zločinov. Žrtvi pa je sodišče po 28 letih od zločina prisodilo komaj 50.000 kun (6700 evrov) odškodnine. Še nepravnomočna sodna odločitev razburja hrvaško javnost.

Tepež, elektrošoki, posiljevanje

»Dva vojaka v uniformi hrvaške vojske sta mene in moža od doma v Sisku odvlekla 21. januarja leta 1992. Zasliševali so me zaradi obiska tašče v Bosni. Moža so izpustili, mene pa najprej za osem dni pustili v nekem skladišču, kjer smo v mrazu spali na tleh, pokritih le s šotorskimi krili. Potem so nas odpeljali v taborišče Kerestinec, kjer so nas takoj začeli pretepati,« je pripoved o vojnih strahotah na zagrebškem sodišču, kjer je iskala pravico in 100.000 kun odškodnine, začela danes 66-letna ženska.

Nadaljevanje njene zgodbe, ki so jo včeraj objavili hrvaški mediji, je še mnogo bolj grozljiva. Vsak dan so jo vojaki odvlekli v prostor za zaslišanje, kjer pa se je dogajalo vse kaj drugega. Običajno so jo najprej posadili na stol in jo »pražili« z elektriko, zaradi česar ima še zdaj brazgotine po rokah, nogah, vratu. Nato je sledilo pretepanje in na koncu še posiljevanje. Večkrat so ji na glavo poveznili vrečo, sleči se je morala do golega, nato so jo posiljevali. Več njih, vsak dan večkrat. Pod vrat so ji nastavljali nož, v usta pištolo, silili so jo, da je morala plesati. Jedla je lahko dvakrat na dan, vsakih deset dni se je lahko stuširala z ledeno mrzlo vodo. Seveda so jo ob tem ves čas gledali in se naslajali.