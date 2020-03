Bilo bi dobro oziroma odlično, če bi čim prej s političnega prizorišča izginila razna imena, ki krojijo naša življenja že 30 let. Od Boruta Pahorja in Janeza Janše do raznih prisklednikov, njunih svetovalcev, podmladkov in oboževalcev z imeni in priimki.

Škoda, da ljudje kljub dobronamernemu dnevnemu poročanju ne prepoznamo političnih manipulantov, ki vedrijo in oblačijo v našem prostoru. Nesposobnost in neodgovornost, podrejanje svojim in tujim interesom so pravzaprav lastnosti, ki »krasijo« »naše« politike. Ljudje vedno znova upamo, da nas bodo novi obrazi prepričali z novim, drugačnim in pravičnejšim ravnanjem. Pa smo vedno znova upravičeno razočarani.

Stari obrazi, tako navedeni kot tisti, ki so izginili iz političnega življenja, kot npr. Karl Erjavec ali Anton Rop, Janez in Marjan Podobnik itd., so že naslednji dan pozabljeni. Kot da jih nikoli ni bilo.

In kakšna je rešitev? In v rokah koga? Verjetno ne v novih ali starih politikantskih obrazih, temveč v novem ravnanju. Odgovornem in doslednem. Morda ga s kakšnimi volitvami kdaj najdemo. Takšnega politika in takšno ravnanje. Tako na mestih predsednika države, vlade kot poslancev v parlamentu. Bojim se samo, da ne prenehamo iskati.

Miloš Šonc, Grosuplje