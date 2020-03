Restavracija Slon 1552: Kriza ljubljanske hotelske restavracije

V hotelu Slon so ob zadnji prenovi restavracijo zastavili moderno in ambiciozno, kot eno najboljših, če ne najboljšo hotelsko restavracijo v Ljubljani. Od takrat je minilo že nekaj let, ob nedavnem obisku pa smo ostali rahlo razočarani.