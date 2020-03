Savdska Arabija, ki velja za eno najstrožje urejenih družb na svetu, ženskam še vedno ne zagotavlja nekaterih osnovnih pravic, jim bo pa po novem omogočala športno udejstvovanje, tudi v javnosti. Ustanovitev ženske nogometne lige je še ena od reform, s katerimi želi kraljeva družina povečati udeležbo savdskih žensk v športu, številni pa upajo, da se bo s tem začelo širiti polje pravic savdskih žensk nasploh.

Premiki v smeri enakopravnosti spolov v Savdski Arabiji so počasni, postopni in pogosto dvomljive vrednosti. Decembra lani so na primer ukinili segregacijo po spolu v restavracijah, od lanskega avgusta pa lahko ženske, ki imajo potni list, prečkajo mejo brez moškega spremstva. Prav pri slednji reformi se je izkazalo, da je v praksi težko izvedljiva, saj so številne ženske brez spremstva kljub spremembi zakona na meji aretirali. Od leta 2017 lahko ženske vozijo, prva vozniška dovoljenja pa so bila izdana leta 2018. Zadnji dve leti lahko vstopajo tudi na nogometne stadione in po novem na njih tudi legalno igrajo nogomet.

Šport in hidžab Športno udejstvovanje savdskih žensk v javnosti ima kratko zgodovino. Šele leta 2012 je Savdska Arabija poslala prve športnice na olimpijske igre, lani pa so se prvič udeležile tudi regionalnega prvenstva v futsalu. Kot enega od razlogov, zakaj njihove športnice ne sodelujejo na mednarodnih nogometnih tekmovanjih, so navajali prepoved nošnje hidžaba, ki jo je Mednarodna nogometna zveza Fifa uvedla leta 2007, a preklicala pet let pozneje. Novoustanovljena ženska nogometna liga sicer ni enakopravni del savdske nogometne zveze, v katero so vključeni moški klubi, je pa nogometna zveza zagotovila vsa sredstva in pomoč pri urejanju infrastrukture. Sprva bodo tako v okviru lige organizirali lokalne turnirje, na katerih bodo dobili regionalne zmagovalke. Te bodo nato v končnici tekmovale za pokal ženske lige. Za nagrade so namenili okoli 120.000 evrov, večina tekem pa bo v prvi sezoni potekala v Riadu, Džedi in Damamu. Organizatorji upajo, da se bo tem krajem s časom pridružil še kakšen.

Več športa, več zdravja Ženski nogomet je eden od najhitreje rastočih športov na svetu, k rasti pa je pripomoglo tudi lanskoletno svetovno prvenstvo v ženskem nogometu v Franciji, ki je pomembno prispevalo k popularizaciji tega športa po vsem svetu. Savdske športnice naj bi navdihnilo tudi drugo mesto na lanskem amaterskem nogometnem prvenstvu Global Goals. Princ Khaled ustanovitev ženske nogometne lige vidi tudi kot prispevek k Viziji 2030, načrtu reform, ki stremi k bolj zdravi in aktivni savdski družbi. Za žensko nogometno ligo so tako zgradili nogometna igrišča, sestavili organizacijske in tehnične ekipe, v katerih so vse članice ženske, pri postavljanju lige pa bodo pazili tudi na vse infrastrukturne potrebe lige, kot so administracija, sojenje, medicinska oskrba in druge tehnične zahteve. Organizirali bodo trenerske in sodniške tečaje za ženske, ko bo vsa infrastruktura zgrajena, pa načrtujejo tudi dodatne lige in turnirje za dekleta, mlajša od 16 let.