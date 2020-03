Podelitev nagrade bodeča neža za seksistično izjavo leta, ki si jo je letos prislužil igralec Bojan Emeršič, zadnjih pet let že tradicionalno uvede mednarodni kvirovski in feministični festival Rdeče zore. Festivalski program je letos nastajal v duhu povezovanja različnih skupin, ki se ukvarjajo s feminističnimi in aktivističnimi tematikami. Denimo Lezbično-feministična univerza in Afkors iz Roga ter madžarska Amnesty International in Lezbično organizacijo Labrisz pripravljajo v soboto pogovor o gibanju proti »teoriji spola« na Madžarskem.

»Partnersko sodelovanje v enaindvajsetem letu festivala priča, da je tovrstnih kolektivov vedno več in da je v trenutni družbeni klimi še toliko bolj pomembno, da delujemo skupaj,« pojasnjuje članica rdečk Saša Nemec.