Medtem ko je sodnica Andreja Lukeš predobravnavni narok zoper nekdanjega direktorja hčerinske družbe mariborske banke na Hrvaškem, Multiconsulta oziroma pozneje KBM Projekta, Tomislava Blagusa že prej preložila na 11. marec, danes ni dočakala niti treh nekdanjih lastnikov oz. zastopnikov hrvaških projektnih podjetij, preko katerih je Nova KBM sredi prejšnjega desetletja nakupovala zemljišča.

Ob tem je sodišču posredovala izvedensko zdravstveno mnenje hrvaškega sodnega izvedenca, da obtožena zaradi posledic prometne nesreče leta 2013 še najmanj do maja ne bo sposobna voziti avtomobila in tudi ne spremljati poteka obravnave. Na predlog tožilke Mojce Petan Žura bo zunajrazpravni senat odločal o njeni začasni izločitvi iz sodnega postopka.

Vlatke Matić Pivac, Vinka Gulina in Boža Brdarja danes v Maribor ni bilo, so pa v njihovem imenu prišli odvetniki, ki jih imajo po uradni dolžnosti in obtožene opravičevali z zdravniškimi potrdili.

Banko oškodovali za več kot 25 milijonov evrov

Na januarskih narokih so priznanje krivde zavrnili tudi nekdanji predsednik uprave Matjaž Kovačič in nekdanja članica uprave Manja Skernišak, ki jima tožilstvo očita zlorabo položaja, pa tudi takratni direktor KBM Fineka in pozneje KBM Leasinga Igor Šujica ter njegov predhodnik v KBM Leasingu Boris Cekov, ki naj bi jima pri tem pomagala.

Pred sodišče sta takrat stopila še Janko Šupih Kvaternik in Koraljka Slunjski Bočkaj, ki prav tako ne priznavata odgovornosti zaradi očitkov o pomoči pri zlorabi položaja. Enako je kar preko svoje odvetnice Andreje Dajčman storil tudi Kemal Keranovič.

Specializirano državno tožilstvo nekdanjim vodilnim v takrat še državni banki očita, da so sredi prejšnjega desetletja na sporen način odkupili več nepremičnin na Hrvaškem. Zemljišča so kupovala projektna podjetja, nato pa je KBM Projekt s pomočjo kreditov banke v zelo kratkem času, a za precej višjo ceno, odkupil poslovne deleže podjetij in tako prišel do zemljišč. S tem so banko oškodovali za več kot 25 milijonov evrov.