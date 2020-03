Modernizacija je lani zajemala štiri večja področja: posodobitve so bili deležni vozni park SV, oborožitev in oprema vojakov, sistemi in oprema za izvajanje usposabljanj in strelskega urjenja, oprema za delovanje inženirskih enot ter področje logistike, je na novinarski konferenci na vadbišču Bač povedal načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti SV, polkovnik Leon Holc.

SV bo dobila tudi nova bojna kolesa in vozila ter novo opremo za vojake Letos in v prihodnjem letu bo SV dobila tudi nova bojna kolesna vozila, optično elektronsko opremo za opazovanje in delovanje, taktična tovorna vozila ter novo opremo za specialne sile in vojake. Prav tako bo potreben dokup in zamenjava dotrajane vojaške opreme, dokupili bodo še robotske tarče in novo tehnološko opremo strelišč, kot tudi novo ročno protioklepno orožje. Del že izvedenih posodobitev SV so po današnji novinarski konferenci tudi predstavili medijem, saj na območju Bača trenutno poteka ena od letošnjih vojaških vaj. Gre za vajo Rock Kleščman, na kateri sodeluje 200 pripadnikov SV in 500 pripadnikov ameriške kopenske vojske, trajala pa bo do 7. marca. Na njej se usposabljajo z bojnim streljanjem vodov pehotnih in motoriziranih bataljonov.