Harry se je v večernih urah sprehajal po cesti, ko je v bližini zagledal sumljivo skupino moških, ki so postopali naokoli. Poskušal se jim je izogniti, zato je prečkal cesto, a so mu sledili.

Eden izmed moških je spregovoril in ga vprašal, kaj ima pri sebi. Nepridipravi so ga obkrožili, Harry pa jim je izročil svoj denar. Zahtevali so tudi njegov telefon, eden izmed njih je pokazal celo nož, a zvezdnik jim naprave ni želel dati. Ob vprašanju, zakaj se je odločil za tako tvegano potezo, je odgovoril: »Zoprno bi bilo, ker bi izgubil vse fotografije, videe in stike, poleg tega pa tudi avtorska besedila.«

Ko mu je že prišlo na misel, da bi telefon enostavno vrgel v bližnji ribnik, je nedaleč stran zagledal dva avtomobila. »Videl sem priložnost, da lahko zbežim, zato sem stekel na cesto in poskušal ustaviti avto, ki se je peljal mimo. Voznik me seveda ni spustil notri, saj je logično, da ne boš odprl vrat norcu, ki kar naenkrat prileti pred tvoje vozilo,« je povedal. Kljub temu se mu je moških uspelo otresti in zbežati stran.

Že dva dni po incidentu je nastopil na glasbenih nagradah brit v Londonu, kjer je zapel avtorsko pesem Falling in navdušil vse prisotne.