Vodja ljubljanskega okrožnega sodišča Katarina Bergant je za Večer sporočila, »da je bila kazenska ovadba s sklepom zavržena iz razloga, ker naznanjeno dejanje ni kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti«.

»Izjava 'mafija je zaščitila mafijo' je žaljiva obdolžitev in s tem se ne gre igrati,« je ob vložitvi ovadbe novembra lani za STA dejal Fišer. Z omenjeno izjavo se je Mahnič odzval na sklep ustavnega sodišča, da do končne odločitve zadrži tudi izvrševanje zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi, v kolikor se nanaša na državne tožilce.

Preiskovalna komisija DZ v zadevi Kangler tako do končne odločitve ustavnega sodišča ne sme izvajati niti preiskovalnih dejanj, ki se nanašajo na tožilce, ne samo na sodnike. Mahnič je v odzivu najprej na družbenem omrežju twitter zapisal: »Ko gre za prvorazredne, odločijo takoj oz. dan pred zaslišanjem tožilcev, saj bi morala biti danes zaslišana Pušnik in Šketa. Mafija je torej zaščitila mafijo.«

V izjavah pa je še dejal, da imamo »očitno policijsko državo, pravosodje brez nadzora in nekatere ustavne sodnike, ki ščitijo svoje kolege. Kot da bi gledal kakšen film o mafiji.« Nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic je zaradi tega ustavno sodišče in predsednika republike Boruta Pahorja pozval k predlogu za kazenski pregon Mahniča. Slednja predlogu nista sledila, je pa ovadbo vložil Fišer.

So se pa novembra lani oglasili z vrhovnega državnega tožilstva, kjer so izrazili zaskrbljenost zaradi Mahničevih izjav. »Ker gre po našem mnenju za nedopusten napad na institucije v pravosodju, pričakujemo ustrezen odziv pristojnih državnih institucij,« so tedaj zapisali.

Fišer se je upokojil z letošnjim letom.