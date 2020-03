Naborništvo in naborniški sistem popolnjevanja vojske smo v tej državi že poznali 20 let nazaj, pa so mladi takrat zelo jasno povedali, kaj si o njem mislijo, je v današnji izjavi medijem opozoril Kordiš. Kot je dejal, je bila družba takrat dovolj modra in mladim prisluhnila, naborništvo pa so ukinili.

S predlogom ponovne uvedbe naborništva, kar je tudi med prednostnimi nalogami v koalicijski pogodbi, pa bi radi spravili mlade v vojsko, da jim »vcepljajo pokorščino do oblasti, da jih prepričujejo, da so sami krivi za slabo materialno stanje, in da jih učijo sovraštva do nekih fiktivnih groženj - od beguncev do Ruske federacije«, meni Kordiš.

Po njegovem mnenju je treba mlade in njihove težave nasloviti z realnimi rešitvami, kot je izgradnja 10.000 novih neprofitnih stanovanj, zagotavljanje kakovostnih delovnih mest.

To, da so v vojski kadrovske težave, pravi vrh vojaške birokracije in politična elita, je prepričan Kordiš. »Oboji pa so fiktivno postavili neke številke, koliko pripadnikov stalne sestave naj ima Slovenska vojska. Ne sme nas pa presenečati, da ljudje iz vojske, ki se je pozicionirala kot podizvajalski kontingent zveze Nato, bežijo, kljub temu da so plačani,« je še pristavil.