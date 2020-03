V korak z vodilnimi evropskimi proizvajalci modularnih sistemov gradnje

REM je srednje veliko podjetje s pomembno vlogo na področju proizvodnje montažnih modularnih objektov in bivalnih kontejnerjev tako v Sloveniji kot Evropi. Družba se je usmerila v izdelavo zabojnikov s poudarkom na sanitarnih in bivalnih, v zadnjih letih pa se je s pomočjo lastne razvojne ekipe in projektnega oddelka preusmerila v projektiranje, izdelavo in montažo zahtevnejših modularnih montažnih objektov ter v inženiring. Postati želi eden vodilnih evropskih proizvajalcev modularnih sistemov gradnje z uporabo napredne tehnologije, projektnega pristopa in individualne obravnave.