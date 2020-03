Grški mediji so objavili televizijske posnetke z grške strani meje, na katerih je videt več sto ljudi, ki se poskušajo prebiti skozi žičnato ograjo. Grške varnostne sile so pri tem ponovno uporabile solzivec. Tega naj bi čez ograjo metali tudi migranti. Grška stran je že v preteklih dneh zatrjevala, da so migranti na turški strani opremljeni s solzivcem.

Migrantski pritisk iz Turčije na grško mejo se je okrepil, ko je Turčija konec minulega tedna sporočila, da bo prebežnikom odprla vrata v Evropo.

Grška mornarica je medtem na otok Lezbos v Egejskem morju napotila ladjo, na katero naj bi vkrcali približno 400 migrantov, ki so na otok prispeli po 1. marcu. Migranti naj bi sprva ostali na ladji, nato naj bi jih odpeljali v zbirne centre zaprtega tipa na celini, na koncu pa izgnali v države izvora, je za dpa potrdil predstavnik grške obalne straže.

Migranti prihajajo tudi na druge grške otoke v Egejskem morju. Odkar je Turčija odprla vrata v Evropo, jih je prišlo več kot 900. Od torka dalje zaradi viharnega vetra sicer niso zabeležili nobenih novih prihodov po morju.

Na grških otokih je že od prej obtičalo več deset tisoč migrantov.