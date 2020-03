Emeršič je bodečo nežo dobil za svojo izjavo, objavljeno v Delovi prilogi Vikend januarja letos: »Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo.«

Po mnenju organizatorjev pa izjava kaže na pomanjkljivo razumevanje tako enakosti med spoloma kot tudi prizadevanj žensk za enake možnosti in napeljuje, da boj za pravice žensk neposredno ogroža doživljanje (moške) spolnosti.

Spletno glasovanje je potekalo od 18. februarja 2019 do 29. marca letos, udeležilo pa se ga je 1217 ljudi. Končnega zmagovalca_je določilo občinstvo na razglasitvi bodeče neže v torek v Ljubljani, so objavili na portalu Spol.si. Emeršič se razglasitve ni udeležil.

Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge tako na podlagi spola kot tudi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, so pojasnili.

Bodečo nežo za seksistično izjavo leta je lani dobil zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka, ki je po navedbah organizatorjev v izjavi za portal Svet24 enačil spolni odnos in spolno nasilje ter prelagal odgovornost za nasilje na (mladoletne) žrtve.