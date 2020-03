Kot poroča časnik Los Angeles Times, so sodelujoči na festivalu visoko na lestvici najboljših sodobnih komikov, poudarek pa je na komikih s serijo ali samostojnim nastopom na Netflixu. V zasedbi so med drugimi David Letterman, Amy Schumer, Ali Wong, Jerry Seinfeld, Chris Rock, Jamie Foxx, Sarah Silverman, Kevin Hart, Whoopi Goldberg, Jane Fonda in Lily Tomlin.

Ted Sarandos, pri Netflixu odgovoren za vsebino, je povedal, da jim je v čast Los Angeles za teden dni spremeniti v najbolj smešen kraj na svetu: »Festival je edinstveno praznovanje umetnosti komedije in vloge, ki jo ima pri odražanju naših življenj in definiranju kulture. To je priložnost, da se ljubitelji komedije združijo, gledajo svoje najljubše komike ter odkrijejo nove.«

Netflix Is a Joke Fest (festival Netflix je šala), ki si deli ime z Netflixovo znamko za komedijo, ne bo največji med festivali komedije - ta naslov najverjetneje pripada festivalu Just for Laughs (Samo za smeh) iz Montreala, ki poteka dva tedna in se ponaša z več kot dvema milijonoma obiskovalcev letno, piše Los Angeles Times.

A festival v Los Angelesu je že pritegnil okoli 130 komikov, prišlo pa naj bi jih še več. Netflix predvideva, da bo obiskovalcev okoli 80.000. Ti bodo za karto za posamezen dogodek morali odšteti med 15 in 500 dolarjev, pravijo organizatorji. Za tiste, ki jim ne bo uspelo priti, bo Netflix kasneje objavil enajst posnetih nastopov iz festivala.

V okviru festivala bodo potekali LGBTQ+ dogodki

V času festivala bodo potekali tudi dogodki, ki bodo osvetlili državne in regijske talente, med njimi latinskoameriške, indijanske ter LGBTQ+ komike. Na dogodku Stand Out: An LGBTQ+ Celebration bodo tako nastopili Sandra Bernhard, Alan Carr, Margaret Cho, Hannah Gadsby, Rosie O'Donnell, Wanda Sykes in drugi. Med festivalskimi prizorišči bodo Hollywood Bowl, Fonda Theatre, Palladium, Greek Theatre, Wiltern, Orpheum, Largo in Laugh Factory.

Med zaključno prireditvijo The Hall: Honoring the Greats of Stand-Up (Dvorana: Počastitev velikanov stand-upa) v gledališču Ace Hotela, se bodo Chappelle, Hart, Rock, Seinfeld, Whoopi Goldberg in drugi poklonili štirim pokojnim legendam komedije: Georgeu Carlinu, Richardu Pryorju, Joan Rivers in Robinu Williamsu. Posneti dogodek bo na ogled na Netflixu, v novo oblikovanem krilu Državnega centra komedije (National Comedy Center) v Jamestownu pa bo njim v čast postavljena razstava. Sprejete v dvorano slavnih je izbirala komisija agentov, menedžerjev, producentov, vodij televizije in lastnikov klubov komikov.

»Netflix je postal glavni igralec v polju komedije, zato je idealni partner za prenos tega dolgo zapadlega priznanja umetnosti stand-up komedije,« so v izjavi za Los Angeles Times dejali režiser zaključne prireditve Marty Callner in izvršna producenta Randall Gladstein ter David Steinberg. »Povezava z Netflixom in kaliber štirih imenovanih komikov sta omogočila, da prvič na svetu združimo vse vodilne glasove stand-upa, da počastijo tiste, ki so jim utrli pot,« so povedali.

Festival bo potekal od 27. aprila do 3. maja.