Bienalno svetovno prvenstvo ocenjuje 55 sodnikov, ki vohajo in okušajo 132 vrst mlečnih izdelkov. Med njimi so ocenjevalci sira, strokovnjaki, kupci sira in raziskovalci iz ZDA in 18 držav sveta. Leta 2018 je naslov najboljšega osvojil francoski trdi sir iz ovčjega mleka Esquirrou.

Tudi to tekmovanje je malce okrnjeno zaradi izbruha novega koronavirusa, saj ena od japonskih univerz ni dovolila sodelovanju enemu od sodnikov in 30 udeležencem tekmovanja, kjer so se opremili z dodatnimi postajami za umivanje rok sodnikov.