V mladi Epidemicovi ekipi (povprečna starost 24 let) so se ujeli ekonomistka Nika Kristina Butina (na fotografiji), strojnik Gašper Anderle in »križanec« med razvijalcem programske opreme ter ljubiteljem številk in algoritmov Martin Šušterič. Vsi trije, izjemno uspešni že v času študija, za različne slovenske in tuje blagovne znamke kreirajo učinkovite poti do končnega potrošnika s pomočjo razvoja novih tehnologij in metod dela. (Foto: Epidemic)