Moštvo EF Pro Cycling je zaprosilo svetovno kolesarsko zvezo (Uci), če lahko odstopi od prihajajočih italijanskih dirk Strade Bianche, Milan - San Remo in Tirreno - Adriatico, poroča Wall Street Journal, ki je pridobil kopijo pisma, naslovljenega na Uci.

Ameriško moštvo je kljub napovedi RCS Sport, ki vodi organizacijo dirk, da bodo kolesarske preizkušnje v naslednjih tednih nemoteno potekale, zaprosilo najvišji organ kolesarstva, da jim ugodi prošnjo o nenastopanju na italijanskih tleh. »Menimo, da je najbolje upoštevati nasvete in poskrbeti za zdravje našega osebja ter kolesarjev ter preprečiti morebitno širjenje virusa,« so zapisali v pismu, ki ga navaja Wall Street Journal. »Sporočamo, da bomo sodelovali z vami (Uci, op. a.) pri zagotavljanju varnih dirk in morebitnih prestavljenih preizkušnjah z vaše strani,« so še zapisali.

Medtem pri moštvu Isreal Start-Up Nation svojim kolesarjem prepuščajo odločitev, ali se bodo udeležili naslednjih dirk. Po poročanju Het Nieuwsblada bodo lahko kolesarji ostali doma, če ne bodo želeli odpotovati v Italijo na tri dirke v prihodnjih dneh ter v Francijo, kjer bo na sporedu preizkušnja Pariz - Nica.

Oblasti v ZAE so včeraj sprva sporočile, da so odkrile šest novih primerov okužbe z novim koronavirusom, Gazzetta dello Sport pa je danes v tiskani izdaji zapisala, da gre za 12 primerov, kar je potrdil italijanski ambasador v ZAE Nicola Lener. Ministrstvo za zdravje v ZAE je virus sicer odkrilo pri dveh Rusih, dveh Italijanih ter pri Nemcu in Kolumbijcu, ki so bili v stiku z dvema potrjenima primeroma od prej, so sporočili z omenjenega ministrstva.

Medtem v ZAE ostaja moštvo slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja UAE Team Emirates, člani moštva Cofidis, Groupama - FDJ in Gazproma pa ostajajo v karanteni v četrtem nadstropju hotela Crowne Royal Plaza v Abu Dabiju pred tretjimi testi za prisotnost novega koronavirusa. Pogačar po besedah športnega dirketorja UAE Team Emirates Andreja Hauptmana ne bo nastopil na dirki Pariz - Nica, ki se začne v nedeljo, 8. marca.