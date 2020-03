V Revozu so pojasnili, da so omenjene težave povezane s proizvodno zmogljivostjo turške tovarne in z daljšimi dobavnimi roki za dostavo posameznih delov.

Gre sicer za splet različnih okoliščin, povezanih deloma tudi s koronavirusom oziroma za dobavo, ki poteka »po nestandardnih postopkih«.

Proizvodnjo bo nadaljevala Revozova četrtkova jutranja izmena. Izpad proizvodnje nameravajo nadomestiti z delom ob sobotah, so še povedali v Revozu.