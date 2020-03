V Južni Koreji so danes našteli 516 novih primerov, še štirje ljudje so koronavirusni bolezni 19 podlegli. V državi se je tako doslej okužilo že nekaj več kot 5300 ljudi, umrlo jih je skupno 38, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izbruh je še naprej koncentriran na mesto Daegu na jugovzhodu države in provinco Severni Gyeongsang, ki ga obkroža. V veliki meri so povezane s krščansko sekto, ki ima na območju svoj sedež, in z bolnišnico v mestu Cheongdo.

Po drugi strani se širjenje okužb upočasnjuje na Kitajskem, kjer je število novo okuženih že tretji zaporedni dan padlo. V najhuje prizadeti provinci Hubei so našteli 115 novih primerov, drugod po državi pa še štiri. Umrlo je 38 ljudi.

V državi, kjer je virus decembra lani izbruhnil, so doslej okužbo potrdili pri 80.270 ljudeh, od katerih jih je 2981 umrlo.

Čeprav se izbruh v državi umirja, so oblasti zdaj pozorne na morebitne nove primere, ki bi jih na Kitajsko vnesli iz tujine. Peking in provinca Guangdong sta v torek uvedli zahtevo, da morajo potniki iz držav z visokim številom okužb v samoizolacijo za 14 dni.

Z virusom se je doslej po svetu potrjeno okužilo že več kot 92.800 ljudi, umrlo jih je 3200. Več kot polovica okuženih je sicer že okrevala, na spletni strani poroča CNN.

Novi virus se je razširil v najmanj 75 držav. Čeprav je velika večina okužb in smrti na Kitajskem, je sedaj število dnevno potrjenih novih primerov izven nje že večje kot na njenem ozemlju.

Z največjimi izbruhi se spopadajo v Južni Koreji, Iranu in Italiji.