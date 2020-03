Osrednji del neformalnega srečanja ministrov za obrambo bo v četrtek, slovensko delegacijo pa bo vodil minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Karl Erjavec. Napovedana je tudi udeležba generalnega sekretarja zveze Nato Jensa Stoltenberga. Srečanje bo vodil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Ministri bodo razpravljali o prednostnih nalogah na področju obrambe, je napovedalo hrvaško predsedstvo. Že drevi bodo ministri podpisali memorandum za projekt sodelovanja pri kibernetski varnosti.

V četrtek se bo v dvorcu Lužnica pri Zagrebu začelo tudi dvodnevno neformalno srečanje zunanjih ministrov članic unije, t. i. gymnich, ki ga bo prav tako vodil Borrell. Srečanja se bo iz Slovenije udeležil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Matej Marn.

Srečanje bo priložnost za razpravo o aktualnih mednarodnih in evropskih vprašanjih, je napovedalo hrvaško predsedstvo.

V petek bo v nacionalni in univerzitetni knjižnici v Zagrebu tudi izredno zasedanje zunanjih ministrov, posvečeno razmeram v Siriji. V ospredju bo vnovična eskalacija spopadov na območju mesta Idlib, ministri bodo govorili o načinih za reševanje obstoječe humanitarne krize in pomirjanju napetosti v regiji z namenom najti pot za skupno politično rešitev. Beseda bo tekla tudi migracijah in njihovih posledicah na EU, potem ko je Turčija pred dnevi napovedala, da migrantov ne bo več zadrževala na svojem ozemlju.