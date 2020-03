Hokejisti Tampe so zabeležili še peti poraz na zadnjih šestih tekmah in so trenutno devet točk oddaljeni od najboljšega moštva lige, ki je zabeležilo tretjo zmago zaporedoma.

Zanjo sta bila zaslužna Brad Marchand in Jake DeBrusk v prvi polovici obračuna. Za domače je v 38. minuti za končnih 1:2 zadel Mitchell Stephens. V vratarskem obračunu je bil boljši Finec Tukka Rask, ki je zbral 20 obramb, na drugi strani ledu je Andrej Vasilevskij zbral 33 obramb.

»Naš vratar je bil dober, ko je bilo to najbolj potrebno. Tudi njihov vratar je igral izjemno. To je bil po mojem mnenju dvoboj dveh kandidatov za nagrado Vezina (nagrada za najboljšega vratarja, op. a). Enostavno pričakuješ, da bosta na takšni tekmi igrala dobro,« je po koncu obračuna poudaril trener gostov Bruce Cassidy.

Boston ima na vrhu atlantske divizije devet točk prednosti pred Tampo in 15 tekem pred koncem prvega dela sezone v NHL suvereno stopa proti predsedniškemu pokalu, ki ga prejme najboljše moštvo v rednem delu. Kosmatinci ohranjajo šest točk prednosti pred najboljšo ekipo zahodne konference St. Louisom.

Lanski prvaki so namreč danes v gosteh premagali New York Rangers s 3:1, zadetke pa so dosegli Colton Parayko, Brayden Schenn in Jaden Schwartz. Z 90 točkami imajo na zahodu ponovno tri točke prednosti pred Coloradom.

Na preostalih tekmah so se visokih zmag veselili hokejisti Pittsburgh Penguins, Montreal Canadiens in Chicago Blackhawks. Pittsburgh je s 7:3 ugnal Ottawo, Montreal s 6:2 New York Islanders, z istim rezultatom pa je bil Chicago boljši od Anaheima.

Nov udarec je v boju za končnico doživel zvezdniški Toronto, ki je v gosteh z 2:5 klonil proti San Jose Sharks, medtem ko se je po porazu s Kopitarjevimi Los Angeles Kings hitro pobralo moštvo Vegas Golden Knights. Slednji so na domačem ledu premagali New Jersey Devils s 3:0.

Edini dvoboj, ki je bil odločen v dodatnem igralnem času, je dobil Edmonton proti Dallasu z 2:1. V gosteh je odločilni zadetek v drugi minuti podaljška prispeval Alex Chiasson. Do zmag s 3:1 sta na domačem ledu prišla še Minnesota Wild in Winnipeg Jets. Prvi so ugnali Nashville Predators, drugi pa Buffalo Sabres.

Anže Kopitar bo s svojimi kralji znova na delu v noči iz četrtka na petek, ko bodo v Los Angelesu gostoval Toronto.