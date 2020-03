Dogajanje na razstavnih prostorih spremljajo vse dni brezplačna svetovanja in predavanja neodvisnih strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK in Mreže ENSVET – Eko sklada.

Največji sejem Gospodarskega razstavišča so naselili v vse obstoječe dvorane in še v tri montažne, pravi vodja ekipe Stane Kavčič. Pričakujejo približno 55.000 obiskovalcev, toliko kot zadnja leta, zato vas vabijo, da se morebitni gneči izognete z nakupom vstopnice prek spleta, s spletno vstopnico imate tudi brezplačen prevoz z avtobusom LPP na razstavišče in nazaj, pozorni pa bodite tudi na »vesele urice«, ko je na voljo vstopnica po znižani ceni.

Vse o gradnji in prenovi stavb

Na Gradbenem inštitutu ZRMK so pripravili program, ki obiskovalcem ponuja informacije, katere novosti nas čakajo v prihodnje. Z njim jim pomagajo razrešiti dileme in probleme, s katerimi se srečujejo pri gradnji ali prenovi, na voljo pa so jim tudi informacije in nasveti, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri arhitekta ali izvajalca.

Tradicionalno so vsem zainteresiranim na voljo brezplačni in neodvisni strokovni nasveti ter predavanja arhitektov, geomehanikov, statikov, gradbenih fizikov in drugih strokovnjakov ter prikazi primerov dobre prakse. Na manjših razstavah so na ogled sistemi ogrevanja in prezračevanja, načini odprave vlage v konstrukcijah, več vrst toplotnih izolacij, okna in njihova sodobna vgradnja, načini gradnje (montažne in zidane hiše), dobitniki certifikata znak kakovosti v graditeljstvu, pomembnega inštrumenta zagotavljanja kakovosti v gradbenem sektorju.

Energetski svetovalci ENSVET – Eko sklada vas bodo na enournih predavanjih seznanili o letošnjih kreditih in nepovratnih finančnih spodbudah Eko sklada ter o drugih pomembnih temah od gradnje in prenove hiš do sodobnega ogrevanja in prezračevanja.