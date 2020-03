Helios Suns je po porazu v uvodnem krogu lige nova KBM za prvaka na Polzeli vpisal prvi par točk. Na gostovanju v Kopru je v razburljivi končnici ugnal aktualne državne prvake Koper Primorsko, ki bodo svojo tekmo prvega kroga z Rogaško odigrali v kasnejšem terminu.

Tekma je zaradi bojazni pred okužbo z novim koronavirusom potekala pred zaprtimi vrati oziroma praznimi tribunami, morebitni gledalci v dvorani Bonifika pa so bili znova prikrajšani za dramatičen zaključek. Če se je prejšnja tekma pred manj kot 48 urami v ligi Aba, ki je prav tako potekala pred praznimi tribunami, končala z domačim slavjem po redko videni zadeti trojki Marka Lukovića v zadnji sekundi iz več kot dvajsetih metrov, je tokrat Koper Primorska potegnila krajši konec.

Domačini so bili sicer večji del tekme v vodstvu; najvišjega so si priigrali v 34. minuti pri rezultatu 56:46. Domžalčani so potrebovali zgolj dve minute, da so ga izničili (56:56), v izenačeni končnici pa so bili za konček bolj zbrani. Zelo pomemben je bil koš Davorja Konjevića v zadnji sekundi napada za 63:61, enako pa drugi zadeti prosti met Blaža Mahkovica štirinajst sekund pred koncem tekme za 64:62.

Koper Primorska je v zadnjem napadu poskusila izsiliti podaljšek, vendar je najprej Sterling Gibbs zgrešil s polrazdalje, odbito žogo pa sta brez uspeha v koš skušala spraviti še Aleksandar Lazić in Žiga Dimec.

Ekipi nista blesteli, saj sta iz igre metali zgolj 36% oziroma 38% (Koper je dobil skok 47:38), najboljša strelca pa sta bila pri domačih, ki so nastopili z vsega sedmimi igralci, Lazić s 15 točkami (8 skokov), pri gostih pa Jure Pelko s 16 točkami (7 skokov, 4 podaje, 7 izgubljenih žog).

V tretjem krogu bo Koper Primorska gostovala na Polzeli (11. 3.), Helios Suns pa bo dan prej gostil Cedevito Olimpijo.